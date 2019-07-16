外媒分析：中國經濟增長27年最慢　原因是小型民企...

外國傳媒報道，美國重量級前駐北京記者、現任保爾森基金會智庫平台MacroPolo研究員，專門研究中國金融體系的Dinny McMahon撰文表示，中國周一(15日)公布的第2季經濟增長為27年最慢。其實，中國當局是了解需要採取甚麼措施來阻止經濟下滑，就是透過向民間企業提供更多信貸，惟無論中國政府怎努力，情況似乎沒有好轉。



中國政府認為，民企對整體經濟發展至關重要，因民企佔整體就業80%、經濟增長60%，以及中國所有財政收入的一半左右，而且較國企有效率，能以較低舉債來達成目標。因此，自2018年5月以來，中國人民銀行(即中國央行)便持續「降準」，冀釋放流動性，並積極推動銀行向民企放貸，特別是中小企。



不過，中資銀行認為，小型民企是整體借款人之中，單一風險最大的一群。與國企不同的是，小型民企往往不受政府支持，而且沒有較多資產能包裝成為證券發行。面對中央壓力及風險問題，銀行找到方法來平衡，就是透過特定貸款方式：銀行承兌匯票。



當企業自供應商入貨時，便可以使用銀行的承兌匯票代替一般付款，即當貨品在未來某個預設的時間驗收後，供應商便能以銀行承兌匯票向銀行交換現金，藉此獲得貨款。接下來銀行向其代表發行匯票的公司發出付款要求，如果接受付款的供應商在「到期前」有資金需要，便可到銀行提出匯票交換現金的需求，但實際得到的現金是匯票上訂明、並經折扣後的金額。



舉例來說，折扣比率目前約3.6%，即反映如果一家公司想兌現一張6個月內到期，面值為100元人民幣(下同)的匯票，實際只會取得92.8元。當然，若到期後才兌現，就能獲得百分百現金。



在過去一年，銀行對非金融公司貸款的增長幾乎是由銀行承兌匯票貢獻。截至2019年4月底，被中國人民銀行稱之為「紙上融資」的銀行承兌匯票表現突出，按年增加2.92萬億元，增幅達76%，佔該期間創造的所有新增信貸32%。



對許多銀行來說，承兌匯票似乎是解決困境的有效方法，大多數使用此方式的公司都是小型民企。不過，採用的小企並不多。6月底，中國審計單位的一位官員表示，小企融資並沒有「從根本上得到改善」。直至今日，中國政府和銀行已說服小企，承兌匯票方式能在確保國家金融體系安全之餘，又能刺激整體經濟增長，可能很快便能在兩者之間作出取捨。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/