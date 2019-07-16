亞馬遜Prime Day加碼　員工超負荷抗議被當成「機器」

電商平台藉促銷活動創新銷售紀錄，惟全球網購巨頭亞馬遜今年搞的Prime Day會員日.卻引起了員工的不滿。外國媒體報道，亞馬遜在美國、德國、西班牙、波蘭和英國的倉庫均出現了罷工或抗議，導火線是本次的Prime Day延長到了兩天，並承諾「隔日達」，進一步加重工作負擔。



報道引述美國物流中心的員工稱，每日工作逾10小時，平均每8秒就要處理一件貨物，工作要求超出身體及精神負荷。他表明，罷工是希望公司以尊重的方式對待工人，而不是「像機器般對待」。



亞馬遜發言人指工人們的說法只是片面之詞，該公司已經提供行業領先的報酬、福利和工作環境。



過去幾年，Prime Day屢屢為亞馬遜創造銷售新高，而為了刺激銷售額，亞馬遜更把今年的Prime Day(7月15日至16日)從24小時延長為48小時，讓會員搶購折價商品。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/