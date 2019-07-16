內地研5招助人幣國際化　吸境外央行增持擴跨境結算

人民幣匯價轉趨穩定，中國人民銀行副行長潘功勝乘勢重提人民幣國際化，指出國際經濟金融格局出現重大變化，人民幣國際化面臨新契機及挑戰，未來會以低調務實原則繼續推進，並提出5項國際化的措施，包括吸引其他央行增持人民幣資產，提升其儲備貨幣功能。



潘功勝形容，人民幣國際化已由初期的快速發展階段進入「常態化」，未來需要多方配合推動，並指國際化須由市場驅動，是一個長期過程，提出多個發展方向。



他提出的措施包括擴大人民幣跨境支付結算，改善基建設施以提高清算效率，其次是拓展人民幣的國際貨幣功能，將內地金融市場產品納入主流國際指數，進一步便利海外投資者以人民幣投資境內債券和股票，吸引境外央行類機構增配人民幣資產。



至於利率和匯率市場化改革亦須繼續進行，實現資本項目可兌換，並推動稅收、會計及評級等制度與國際接軌。宏觀管理方面，須加強對跨境資金流動的監測、分析和預警，做好逆周期調節。



對於離岸人民幣市場，他認為要不斷增加相關金融產品，確保人民幣流動性及提高自由使用程度，使離岸與在岸市場互動及整合。



光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文指，若中國與其他國家的貿易及資本往來活動轉趨頻密，以至其他地區於商業至社會層面上，均有需要使用人民幣，可望增加其他央行增持人民幣儲備意欲。



然而，人民幣匯價正處整固階段，他認為推動國際化的過程將以10年計，尤其是目前環球存在眾多不確定因素，中美貿戰令人民幣承受貶值壓力，投資者的匯率風險隨之上揚，將拖累其國際化步伐，且現時使用人民幣的限制，包括對沖人民幣匯價的產品不足、內地未有足夠措施支持人民幣自由浮動，及使資本帳更大程度上開放等，均成為國際化的阻力。



周二(16日)人民幣中間價低開33點子，至6.8710兌每美元，在岸價則收跌14點子，報6.8772。外電引述花旗銀行經濟學家余向榮分析，下半年人民幣走勢將取決於中美貿談進展，但匯價跌穿6.9的可能性已愈來愈低。



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