新盤UPDATES：大埔項目魚貫登場

本月一手住宅銷情不俗，發展商正積極部署開售各區全新項目，其中大埔區將再有全新盤登場，料可吸引市場注意力。



●大埔朗濤料周內開價及開放示範單位

鷹君(00041)執行董事羅俊謙表示，旗下大埔白石角項目朗濤，有機會周內開價及開放示範單位，料首批包括兩房及3房戶，本月內有機會開售，換樓及家庭客均屬吸納對象。市況方面，香港樓市始終具需求，下半年樓市料平穩發展。



●大埔朗濤示範單位首度曝光

鷹君旗下大埔白石角項目朗濤，首度開放示範單位予傳媒預覽。其中參照第7A座7樓D室搭建的連裝修兩房戶，實用面積781方呎，主人套房設面積26方呎露台，廚房則連接面積16方呎廚房。



而根據第7A座7樓B室打造的交樓標準三房戶，實用面積1,233方呎，大廳連接的露台，面積廣達58方呎，主人套房更特設獨立衣帽間位置。



●尚都頂層特色戶近千萬沽創新高

百利保控股(00617)等旗下長沙灣尚都，剛售出30樓E室頂層特色戶，成交價998.5萬元，創項目新高，呎價為21,801元。該單位屬兩房間隔，實用面積458方呎，天台面積344方呎。該盤共有157個單位，全數已沽清。



●九肚尚珩6號洋房連車位售逾8853萬元

香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，沙田九肚尚珩售出6號洋房，實用面積2,741方呎，屬4房間隔，設621方呎私人花園、16方呎平台及720方呎天台。連車位成交價為8,853.43萬元，呎價為32,300元。



截至周二(16日)為止，項目共61伙中，以招標形式售出共50伙，佔單位總數目約82%，洋房單位僅餘最後2伙。項目住宅單位的總成交金額為逾30.47億元，加上早前售出的40個住客停車位，總成交金額近32億元。



●恒地兩盤個別單位加價3% 周六發售24伙

恒基地產(00012)兩盤修改價單，其中紅磡啟岸29樓A1室，實用面積276方呎，折實售價上調至逾699.56萬元，加幅約3%，呎價25,347元，該單位原於本年四月以逾694萬元沽出，惟於日前終止買賣合約。樓盤亦上載新銷售安排，於本周六起發售8伙。



同系鰂魚涌君豪峰的26樓A室，實用面積234方呎，折實售價增加至657.21萬元，加價2%，最新呎價為28,086元。該單位原於去年8月以644.29萬元沽出，其後於10月終止買賣合約。該盤將於周六(20日)起發售16伙。

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