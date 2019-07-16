道指早段跌24點　摩通業績後股價挫逾1%

美股3大指數周一(15日)齊創收市新高後，周二早段好淡爭持，道指報27,334點，跌24點；納指亦跌14點，至8,244點。



摩根大通第2季純利達96.5億美元，按年升近16%，每股賺2.82美元，勝預期2.5美元，期內收入288.3億美元，符預期，但定息交易收入連跌4季，並警告下半年貸款收入下跌。摩通股價早段跌1.21%，至113.9美元。



高盛次季純利倒退6%至24.2億美元或每股5.81美元，收入亦跌至94.6億美元，但兩個數字均好過預期，反映股票交易收入意外地增長。高盛股價早段報214.27美元，升1.27%。



美銀美林基金經理調查顯示，聯儲局轉鴿和中美貿易戰暫時停火下，投資者在7月降低現金水平，並增加股票持倉，他們的最大憂慮是每股純利下跌、債務通縮，以及經濟周期風險。

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