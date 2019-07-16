美銀警告：全球貨幣戰已開始　只是無人承認

外國傳媒報道，美銀美林G10貨幣全球首席策略師Thanos Vamvakidis警告，各國央行目前已捲入一場隱蔽的貨幣戰，導致外匯市場停滯不前，只是沒有人承認。



事實上，目前各國央行「放水」已成為貨幣政策的主調，尤其是歐美快將行動，華爾街不少分析員開始揣測美國總統特朗普或已干預外匯市場，要令美元弱勢。



Vamvakidis指出，目前主要央行的口徑類近，貨幣表現似陷入僵局。「他們(央行)不能影響借貸成本，因為利率已是歷史低位，故只有更寬鬆地放水，使其貨幣轉弱。不過，只要人人這樣做，貨幣就會接近均衡點，所以不少貨幣的走勢真的變動不大，你不會得到任何益處。因此，我們已在貨幣戰裏，雖然沒有人承認。」

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