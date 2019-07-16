基金經理調查：揸現金仍偏高　大冧市時辰未到

外國傳媒報道，美銀美林公布最新月度基金經理調查顯示，投資者雖然在6月離場後重新進入股市，但仍對升市持懷疑態度，限制了升幅。



調查顯示，雖然投資者的平均現金比例降至5.2%，低於6月的5.6%(為2011年8月以來最多)，但仍高於10年平均4.6%水平。由於現金比例仍偏高，反映股市短期內難大跌。受訪者最喜愛新興市場，淨23%受訪者表示，會增持相關市場，歐美則排第二。



雖然中美貿易戰仍是投資者最憂慮的地方，但佔比已由6月56%大幅降至36%；緊隨其後是擔心央行的貨幣政策沒有效果，佔比22%。投資者普遍預計，聯儲局7月會減息0.25厘，之後在年內再減息1或2次。



負責調查的美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett表示，聯儲局立場「鴿派」及中美貿易「休戰」，均是令到投資者降低現金及增持風險資產的主因，但美國企業盈利或陷入衰退(即連跌兩季)，以及債務通縮(即債價急跌)成為主要憂慮。



他稱，調查結果意味着股市仍有上升空間，而債券價格有機會下跌(即債息會上揚)。不過，「痛苦交易」在夏季仍是主調。「痛苦交易」是指市場會突然讓投資者措手不及。



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