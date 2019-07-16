樓價UPDATES：內地生租務增　兆康獲預繳一年租金

多個屋苑出現內地學生承租個案，屯門居屋兆康苑有此類人士預繳一年租金承租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●將軍澳公屋景林邨景桃樓中層02室，實用面積443方呎，以兩房間隔，望內園景觀。單位於去年11月放盤，原叫價318萬元，減價21萬元，獲白居二買家於未補價第二市場以297萬元購入，實用呎價6,704元。上址為原業主於2001年5月以17.2萬元買入，期內升值逾16.2倍。



●西南九龍浪澄灣1座高層E室兩房戶，實用面積561方呎，望海景，獲外籍家庭以約2.8萬元承租，實用呎租約50元。



－－－－－－

新界區



●兆康苑H座高層8室兩房戶，實用面積429方呎，獲3名內地生承租。租客鍾情單位附設裝修連家電，可即租即住，加上由屋苑可步行回校，因此以每月1.2萬元租用，實用呎租28元。



●元朗好順利大廈2座低層F室一房戶，實用面積309方呎，望街景，在零議價下以440萬元易手，實用呎價14,239元，單位9年升值3倍。該廈現時約有3個放盤，叫價由500萬元起。



●馬鞍山銀湖‧天峰1座中層B室，實用面積1,594方呎，以四房包括兩套房及連工人房設計，獲買家以2,440萬元承接，呎價15,307元。據了解，原業主於2010年8月入市，當時作價1,300萬元，持貨近9年沽售，帳面獲利1,140萬元，期內升值約88%。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/