日本吉野家終於轉虧為盈　就係憑住...

日本傳媒報道，日式連鎖丼飯品牌吉野家(Yoshinoya)宣布，今年3至5月終於扭虧為盈，主要靠「超特盛(超特大)牛肉飯」熱賣。



報道指出，日本吉野家去年爆發財務危機，一度傳出虧損達60億日圓(約4.3億港元)，震驚外界，惟目前走出陰霾，3至5月營業利潤有10.4億日圓(約7,500萬港元)，相較去年同期虧損1.78億日圓(約1,300萬港元)。



日本吉野家稱，能扭虧全靠3月為慶祝創業120年而推出的「超特盛牛肉飯」，售價780日圓(約56港元)，推出1個月就賣了100萬碗。另外，日本吉野家在5月推出「Rizap牛肉沙律」深受注重健康的女性歡迎。



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