IMF警告：全球要準備好救市政策 防經濟再下滑
2019年07月16日 22:47
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)代理總裁David Lipton敦促各央行及其他政策制定者，要做好加碼刺激措施的準備，以備因貿易戰而放緩的全球經濟進一步大幅下滑。
他強調，各方須根據本國經濟數據，以及其他情況做好準備，不要個別國家，並透露IMF將在大約一周後公布最新的世界經濟展望，目前仍然預計全球經濟形勢低迷，投資緩慢，貿易增長尤為緩慢。他說：「當你觀察整體情況時，不得不考慮需要對這種增長疲弱的局面做出應對。」
IMF在4月將全球經濟增速預測下調0.2個百分點至3.3%，預計2020年增速將回升至3.6%。
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