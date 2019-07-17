東方日報B1：居屋王東旭苑賣900萬　每呎近萬四雙破頂

二手資助房屋市場續現癲價，未補價居屋再誕樓王！筲箕灣居屋東旭苑一個三房海景單位剛以900萬元售出，以實用面積650方呎計，呎價13,846元，樓價及呎價均為同類市場紀錄。



市場消息透露，上述單位為A座中層4室，於兩個月前叫價908萬元放售，僅輕微減價後，已獲得買家以高價承接。據了解，原業主於2014年以約530萬元購入，持貨僅5年，帳面獲利約370萬元，期內升值近70%。



未補價市場對上樓價高位為去年5月錄得，當時東旭苑C座高層單位，同屬實用面積650方呎三房戶，以893萬元易手，紀錄保持超過一年終被打破。區內代理指出，受白居二及綠表買家積極入市帶動，令屋苑盤源快速被消耗，加上項目臨海而建，並以大單位為主，因而特別受追捧。



代理續稱，目前該盤僅餘約7至8個買賣放盤，園景戶開價最低由783萬元起，而是次易手的同類優質海景單位，叫價更達938萬元，平均呎價約14,431元。



而該市場居屋呎價新高舊紀錄，是旺角居屋富榮花園一個實用面積484方呎兩房單位，去年9月份以呎價約13,843元易手。



同項目現時都有叫價逾900萬元放盤，單位為18座實用面積592方呎的三房戶，開價達918萬元，每方呎叫價逾1.55萬元。另一個叫價九球單位，是黃竹坑居屋雅濤閣低層戶，實用面積577方呎，放售價900萬元。



近期新居屋推出市場接受申請後，第二市場成交量明顯減少。根據房委會最新資料，7月份暫錄16宗公屋及居屋成交，雖然較6月同期多7宗，但仍屬今年次低。



期間筲箕灣居屋愛蝶灣低層戶，實用面積592方呎，售價「離奇地」低至195萬元，為約十年前價位，呎價僅3,294元。



此外，6月份同類市場錄140宗成交，按月少約38%。而上月至今該市場買賣個案中，佔逾20宗成交呎價已突破1.2萬元，其中至少四宗更達1.3萬元或以上。



Q房網報告亦指出，上月份第二市場每宗成交平均價已達480萬元，平均呎價9,195元，兩價同創歷史新高，其中呎價半年累升14%。該行香港董事總經理陳坤興認為，二手居屋樓價會維持乾升現象，同時，隨着新一批「白居二」下半年投入市場，加上新居屋向隅客，相信居二市場交投會回復熱鬧，有機會進一步推高呎價。



浸會大學財務及決策系副教授麥萃才稱，未補價市場客群與私樓有異，要符合資格才可購買，這類買家自用需求大，對單位面積大小亦有要求，遇有合適單位，不惜以「心頭好」水平出價。事實上，私人住宅呎價較高，相同價錢未必能滿足居住需要。

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