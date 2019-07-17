古勝：機械股料掀重估潮

港股又回復一潭死水的局面，全日高低波幅唔夠兩百點。嚟緊睇美國上市中概股來港作第二上市的計劃，能否加快在第3季內進行。以目前的市況來看，即使呢隻巨型新股，睇怕集資金額都冇原先預期咁大。畢竟新股活動，有正面的市場氣氛配合可以事半功倍，但若受負面市場氣氛拖累，則結果可以大不同，此之謂「成也氣氛，敗也氣氛」！



百威亞太擱置上市計劃就係一個好例子，聽聞令兩家保薦人蒙受的潛在損失收入高達超過十億元，真係見財化水。之不過，冇錢賺都唔係最慘，最慘嘅係以孖展入大飛抽百威嘅投資者，白蝕利息，真係冇仇報！所以話，咪以為用孖展抽新股以小博大一定賺，其實都有風險，今次事件就成為「教材」！



誠如老古早前所言，7月至今，恒指波幅唔夠一千點，肯定唔夠班大戶胃口。加上如今市況淡靜，指數更容易舞高弄低，到底係向上抽穿29,000點，抑或向下插穿28,000點，就要等着瞧。睇恒指牛熊證街貨，暫時牛證街貨比熊證略多，但兩者數量都不算太多，且差距不太大，反映參與市場的資金不太多，暫時都好難判斷會開邊一邊。睇唔通後市，又唔係美國總統特朗普肚裏的蟲，唔知佢幾時又會發作，都係行埋一邊等大市爆邊最自保。



內地次季經濟增長放緩至6.2%，為27年以來最低。內地發改委話，製造業外遷的規模並不大，且是以中低端的企業為主，對中國經濟增長、產業升級、勞動就業等方面的影響總體可控。老實講，喺內地開廠嘅都知道，要在內地設廠投資，地方政府當然歡迎；但想關廠撤資，則不是一件容易嘅事，要過好多關卡，搞好多手續和支出，先至可以全身而退，過程中更分分鐘因稅項或社保等項目惹來麻煩。所以有些廠商索性當撇帳，反正將內地廠房維持最低的人手編制，主要生產則遷至中國以外的市場進行。所以，官方數據未必就能反映目前內地製造業的真實處境。



下半年，內地要力挺經濟，推動基建投資仍然是主要手段之一。剛傳來重型機械股中聯重科(01157)發盈喜，預計中期淨利潤將按年增長1.7至2.1倍，消息刺激其股價升半成，成交增加，在淡市中，表現算係唔錯。若然下半年業務增長能保持，照計現價預測市盈率僅單位數字，應該仲有得去，可以候回吐留意中線吸納機會，目標重上6元樓上，穿5.1元止蝕。



華晨中國(01114)宣布將於下周四舉行董事會會議，考慮派付特別股息，股價一度搶高至9.19元。不過，小弟認為，汽車行業景氣始終未見好轉，博特別息有個限度，高追不必，短線回吐主要支持在250天線8.5元水平。



東方產經專欄作者 古勝



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