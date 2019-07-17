黃國英：股市愈來愈難搵食

照計人性不變，依然要賭錢，依然會貪婪和恐懼，低成交低波幅應該不會成為新常態。不過今次的確有機會長期維持這種不生不死的日子，因為世界財富相當歸邊，持有資產的一批，回報要求降低，亦十分鎮靜去應對跌市。他們對大市有主宰能力，令到市況升不起跌不低。



要寄望波幅加大，惟有是靠衍生工具市場拉動。假如有較多人用高槓桿出擊，又或者認定大市維持死局，用一些低波幅策略，例如沽空期權或者VIX，就有機會出現突破。不過預計這種殺倉式單邊市，只會維持一段短時間，市況就會回復到不生不死的狀態。一來，市場最近年半面對過太多宏觀新聞，投資者反應已經逐漸麻木，較難撻得着第一段的走勢，未必可以引發強勁漩渦效應。二來，2018年2月一役有了經驗，大家的風險管控都會相應有所進步。



在這種環境，要賺大錢根本不容易，市場情緒愈平穩，機會就愈少，最慘是不單上了岸的投資者要求低，平民百姓也不見得有甚麼慾望，想靠高槓桿工具博發達。一個低慾望市場，是不會有太大財富轉移。



對一般人而言，有兩種選擇可以揀。第一是明知投資市場不會有大茶飯，將心力放在其他範疇發展，事業回報很可能較好。第二是認命，用一顆平常心慢慢打，不去強求高回報，心急只會有反效果，記住有得贏就總好過輸。行行愈來愈難搵食，股市也不會例外。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)(本欄逢周三刊出)



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