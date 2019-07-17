沈振盈：再升空間實在有限

近期社會上發生的事件，已令大部分香港人痛心。無論大家有甚麼立場，始終希望不會出現最不想見的境況。無論事態發展如何，今次香港已嚴重內傷。社會的撕裂，正反映出大部分家庭的情況，無奈！



政治是殘酷，令人沮喪。香港的經濟狀況也一樣令人沮喪！第1季的GDP增長只得0.5%，而月初公布的5月份零售總銷貨值，按年下跌1.3%，以分類計，珠寶首飾、電器及耐用品、眼鏡等三大類，跌幅最大。而周二有兩隻零售股發出盈警，分別是卓悅(00653)將會盈轉虧，以及佐丹奴(00709)料中期盈利倒退38%。若以此推算，香港第2季及第3季的GDP，極有可能出現負增長。



近期港股成交逐步萎縮，百威啤酒招股取消，阿里巴巴集資金額減半，此等現象只反映一個情況，就是港股市場確實缺乏資金。在中美貿易戰及環球經濟有下行趨勢的情況下，投資者風險胃納下降。縱使市場用減息作為藉口，製造股市將會大升的預期，實際的結果會否如願以償，機會只是一半半。投資市場最怕是不明朗，在現時的環境下，港股再上升的空間實在有限。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。