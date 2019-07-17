【名家筆陣】鄧普頓：科威特股市前景吸引

科威特現正處於投資新時代的轉捩點，升級進入摩根士丹利新興市場指數，其將獲得約5.2%的權重，這意味着中東北非(MENA)地區將穩居於全球投資版圖中。此變動將帶來潛在資產流動，並增加科威特和更廣大的中東北非地區的投資機會。



一般來說，被納入新興市場指數後，流動性將顯著增加，這也意味着科威特的投資者可以在制度化程度更高、流動性更強的股市中尋找投資機會。



科威特股市被納入摩根士丹利新興市場指數，反映出該國資本市場管理局(Capital Markets Authority)過去兩年所做的艱苦卓絕的努力，目的是讓全球投資者更容易進入科威特股市，使得該市場更具吸引力。



在此期間，科威特對資金清算、託管和結算服務做出了實質性的改進，提高了外資持股水平(FOL)，並簡化了投資者交易帳戶的設立程序。



科威特的發展動力仍來自於其極具吸引力的基本面，擁有龐大的外匯儲備，債務水平較低，且銀行業穩定，在新興市場環境中脫穎而出。



科威特的吸引力日益增長，另一個因素是其愈發強勁的多元化發展勢頭。該國在財政和結構改革方面持續取得重大進展，並致力於發展一個充滿活力的私營部門。儘管任重道遠，道阻且長，但我們已看到，在減少公共部門經濟參與程度方面，科威特已取得令人鼓舞的成效。該國大力發展基礎設施、投資人力資源和促進私營部門參與，正逐步擺脫對石油的依賴。



我們認為，科威特股票也有可靠的估值論據。儘管與新興市場同行相比有15%溢價，但其估值仍然合理。值得注意的是，繼科威特被納入摩根士丹利新興市場後，其潛在的流動性大幅上升確實有可能進一步抬升估值。最近對阿聯酋、卡塔爾、巴基斯坦和沙特阿拉伯的評級提升，均使其估值在升級前的最後一年內出現大幅上升。



科威特上市企業的盈利前景能夠支撐估值溢價。平均而言，科威特股票每股收益增長13.5%，股息收益率為4.8%，這在新興市場環境下具有吸引力。從行業的角度來看，我們非常看好科威特的銀行業，由於供應量下降和資產質量提高，銀行業的盈利能力正在提高。



因此，更多主動型投資經理人將開始通過中東北非地區視角，來看待摩根士丹利新興市場指數，從而提高了對該地區資本市場產生積極溢出效應的可能性。科威特此次被升級納入摩根士丹利新興市場是對其為改善資本市場而實施的一系列改革措施的認可。過去，儘管科威特的變化速度和量級不及阿聯酋和沙特阿拉伯等鄰國，但其鼓舞人心的基本面可能會令新興市場投資者對科威特更有興趣。



富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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