梁彥穎：在價期權價格可預測波幅嗎？

有專業投資者說，期權價值可預測相關期指的上下波幅。筆者尚且拿取過去12個月的月頭在價期權平均價格(即在價認購期權及在價認沽期權的平均價值)，嘗試看看價格能否預測即月期指的波動幅度。



雖然數據不足，未能獲取結論性觀察結果，但也發現一些情況：



（1）2018年10月的在價期權的平均價只比9月略為多了6%，但當月的波動性卻是過去12個月以來最大； 類似的情況亦發生在2019年5月，平均價下跌1.4%，即月波幅卻是第3大。

（2）2018年10月波動大了，11月的平均價即上升30%。

（3）2019年1月的波動是第2大，但翌月的平均價卻出奇地下跌32%，而事實上波幅只有上月的一半，當月收市亦只上升516點。類似的情況亦發生在2019年6月。



基於上述數據分析，我們可得出兩個結論：其一，若上一月波幅很大，但月頭在價期權平均價卻下跌，當月的波幅很大機會將大幅收窄；其二，平均價很難用來預測哪一個月的波動會突然增大。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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