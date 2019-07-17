鄺民彬：交投淡靜升勢乏力

隔晚美股再創新高，但港股周二表現反覆，繼續受制於100天線(28,638點)。恒指全日升65點至28,619點。國指升26點至10,865點。大市成交額為656億元。內地加強打擊網上賭博，市場憧憬措施有利於濠賭股，銀娛(00027)走高2.9%。國家統計局早前公布，6月豬肉價格按年升逾兩成，豬肉股現炒作，中糧肉食(01610)漲5.8%，普甜食品(01699)升4.4%。



國家統計局公布，上半年全國固定資產投資按年增長5.8%，增速較首5個月加快0.2個百分點。當中基建投資按年增長4.1%，較首5個月輕微回升0.1個百分點。資金流入三大基建鐵路股，當中中國中鐵(00390)升3.2%。事實上，上半年地方政府專項債持續加速發行，但基建投資未見明顯走高，預計將於下半年集中釋放，施工項目有望加快，基建股料繼續獲政策支持。



另一方面，內地公安部表示將會加強打擊網上賭博，市場憧憬部分網上賭博需求將會重返澳門實體賭場。受到消息帶動，濠賭股普遍做好。事實上，澳門貴賓博彩收入已有企穩迹象，帶動板塊近月回升不少。臨近暑假旺季，而去年7月受到世界盃影響，賭收基數相對較低，預期7月賭收有望錄低至中單位數增長。



展望後市，市場注視美國聯儲局將於本周後期公布褐皮書，可藉此了解經濟狀況及評估貨幣政策走向。另外，內地近期經濟數據參差，第2季GDP增長按年放緩至6.2%，創下27年來新低，但仍符合市場預期。不過，內地6月工業、消費及固定資產投資均勝預期，市場觀望內地政府會否加碼刺激經濟。中美本周將會再進行電話討論，為另一市場焦點。近期大市交投偏向淡靜，上升動力有限，港股支持位在50天線(28,030點)。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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