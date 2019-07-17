陳錦興：石藥估值合理目標睇16元

藥業板塊的政策風險，市場已逐漸消化。今年以來，藥業股表現不俗，且大幅跑贏大市，創新藥加快審批、增長動力維持是主要原因。龍頭股之一的石藥集團(01093)，其附屬公司早前發盈喜，市場重新關注盈利質素及能力，預測市盈率約17倍，估值合理。技術走勢方面，12元水平承接力強，短線具突破動力。



石藥集團公布，於深圳創業板上市附屬石藥新諾威(300765.SZ)預計今年上半年淨利潤介乎1.23億至1.43億人民幣(下同)，按年增長12至30%，主因是生產經營持續穩定發展及銷售收入穩定增長所致。今年首季，新諾威的淨利潤為5,550萬元，按年增長11%。換句話，新諾威第2季表現更強，淨利潤至少達7,000萬元，亦觸發市場對石藥中期業績的憧憬。



石藥首季淨利為9.5億元，按年增長29%，創新藥產品包括恩必普、多美素、津優力及克艾力等銷售金額達29.5億，按年增長54.4%，是推動盈利的主要動力來源。不過研發開支大增77%至4.6億，雖然短線影響利潤率，但研發的效益長遠可強化其創新藥的表現。



石藥技術走勢好轉，股價由今年高位回落，調整近兩個月見底回升，附屬公司盈喜預示其中期業績不差，而醫藥板塊有關帶量採購的政策風險已大致消化，現價市盈率約17倍，若公司能維持約兩成增長，估值並不昂貴，股價在炒業績因素下可再突破，建議13.4港元吸納，目標價16港元，跌穿12港元止蝕。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)



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