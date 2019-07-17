鄭勤龍：防美冷箭掀市場波動

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水地比》變《水山蹇》中，水性向下流，為加憂亦為險象。今「比」卦與「蹇」卦皆帶水，預示投資者或需採取較為防禦性強的投資策略。



近日美股再創新高，然而港股卻一直未能突破並站穩於29,000之上，歸根究柢是市場對中美貿易談判的進展仍然審慎。



日前美國財長姆紐欽表示，他與美國貿易代表萊蒂澤預料將於本周會再與中國官員通電磋商貿易問題，若然順利便會前住北京繼續談判。



「比」卦雖有並肩而行之象，有利雙方進行磋商並達成階段性協議，但由於「比」卦帶有高低分明的不平等關係，因此此次的談判或會在極不平衡的條件下進行，此亦是埋下可能導致談判破裂的隱憂。



《象》曰：比之匪人，不亦傷乎。意思是指，要提防身邊心懷不軌的人所造成的傷害。



回顧過往美國總統特朗普的手法，往往會在即將談判以及美股得勢之時向中國來一個極度施壓，從而增取更大的談判籌碼，這亦可從「蹇」卦中得到啟示。《彖傳》說：「蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉。」蹇的原意為跛腳的人上山之象，引伸為事情難行的之意。



大市從特朗普一個電話重啟貿易談判後，成交一直未能配合，有如跛腳的人寸步難行，因此在貿易談判未有新方向之前，大市亦難以突破上落格局，不過投資者亦需提防特朗普在推文冷箭傷人，造成市場的動盪。



玄學金融家 鄭勤龍



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。