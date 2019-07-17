盧曉暘：美元下半年大跌機會細

周一晚間美國公布了7月紐約聯儲6個月商業條件指數錄得兩年多以來的最大增幅，意味着地區活動重新擴張，令到美元出現了短期支撐，本周以來在97的關口附近整固。不過即使數據偏好，從美聯儲觀察(CME)顯示，美國年底前降息的概率仍沒有大幅下跌並維持在約70%，除非周二公布的零售銷售數據十分好，否則不太可能扭轉美聯儲七月底降息的預期。



市場預期6月零售銷售增長為0.3%，前值0.5%，除非數據大幅超於預期，否則市場會繼續兌現美聯儲月底前降息的預期，估計美元指數會受制於上方阻力區間97.60至97.80，月底前再上衝機會較低。反之，如果美元指數未來幾天跌破上周低點96.70，將可能觸發美元短線新一輪的跌浪，初步目標可留意95.80至96的6月份低點支撐。



初步估計，美元指數也不太可能於下半年有非常大的跌幅，主要是因為市場也在兌現歐央行在經濟下行風險增加的情況下，有可能回到寬鬆貨幣政策的步伐。據瑞銀最新報告，如果歐元區增長和通脹前景惡化，或是與貿易政策和地緣政治不確定性相關的下行風險成為現實，再或者是美聯儲放鬆政策的力度超出目前的預期，歐洲央行的量化寬鬆政策料將重新出台。所以歐美央行角力之下，基本上美元指數要跌破今年低點95並延續一個長期跌浪的可能性不高。



在美元轉弱的情況下，可留意澳、紐兩幣走勢。周二早上澳洲央行發布7月決策會議紀要，內容顯示該央行已準備好在必要時再度調降利率，以提振國內就業、薪資成長。6、7月澳洲央行曾分別降息25基點至現時1.00%，已刷新了澳洲有史以來的最低基準利率。在澳央行鴿派言論後，並沒有看到澳元出現大幅下行，反映到市場並不太相信澳央行會在連續兩月的降息行動後很快再度又降息，估計降息對實際經濟的影響仍須時間去觀察，另一方面反映出短期澳元十分強勢。



技術上，澳元近期日線圖連續出現4天陽線，今天可能稍作調整，但如再度上破0.705將可能觸發新一輪升浪，目標0.713。



外匯分析師 盧曉暘



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