梁志麟：就業料再轉弱　澳元回落

澳洲周四公布6月份就業數據，市場預期職位增長只有5,000份。始終招聘意欲疲弱及職位空缺減少，料就業市場將進一步轉弱，將令減息甚至量寬預期升溫。技術上，估計澳元受制於二百天線0.7090，後市有機會回落至0.6910。新西蘭沒有重要數據公布，料紐元於0.66至0.6780上落。



加拿大周三公布通脹數據，料按年低於前值2.4%。但始終加拿大的減息壓力相對較低，料加元繼續跑贏其他商品貨幣，美元兌加元可反覆下試1.29水平。



美國周四公布密歇根大學信心指數，由於市場已預期年底前減息3次，因此數據走弱亦難對匯價有明顯影響，料美匯指數於96.5至97.6上落。



英國周三公布通脹數據，料匯價疲弱可抵銷商品價格下跌對通脹的部分影響。美元缺乏明顯方向下，料英鎊於1.24至二十天線1.2600上落，歐元則於1.1180至1.1350上落。美元兌瑞郎未能收高於下降趨勢線回落，料後市於0.9770至0.9950上落。



日本周五公布通脹數據，料弱勢將持續一段長時間。美元兌日圓技術上收高於50天線後回落，加上投資氣氛平穩，料匯價短線於107.50至108.70整固。



交通銀行香港分行策略師 梁志麟



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