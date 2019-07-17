美股收市：道指跌23點　摩通高盛績後逆市上揚

美國總統特朗普威脅如果他願意，隨時可以加徵更多對華關稅，有關言論拖累大市氣氛轉淡，美股三大指數收微跌。道指收報27,335點，跌23點或0.09%，結束連續4日升勢；標指收報3,004點，跌10點或0.34%；納指收報8,222點，跌35點或0.43%。



特朗普表示，如果他願意，隨時可以加徵更多對華關稅，坦言與中國在貿易方面「還有很長的路要走」，稱關稅只會對美國有利。



美企進入業績高峰期，道指成份股強生季度業績優於預期，同時上調了全年業績展望，惟第二季度的營收較去年同期有所下降，股價收跌1.63%。



摩根大通第2季純利達96.5億美元，按年升近16%，勝預期，但定息交易收入連跌4季，並警告下半年貸款收入下跌。摩通股價全日升逾1%。



高盛次季純利倒退6%至24.2億美元或每股5.81美元，但好過預期。高盛股價收漲1.87%。



美銀美林基金經理調查顯示，聯儲局轉鴿和中美貿易戰暫時停火下，投資者在7月降低現金水平，並增加股票持倉，他們的最大憂慮是每股純利下跌、債務通縮，以及經濟周期風險。



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