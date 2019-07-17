【市前重點睇】美股回吐　美匯彈上97.3

●美匯指數升上97.3；圓匯報108.2；歐元兌美元企1.121；英鎊企1.241。港匯報7.8181。離岸人民幣在6.88水平。金價回軟至1,405美元，布油彈上67.09美元後回順。道指期貨偏軟。



●中國5月所持美國國債減少約28億美元，至總額約1.11萬億美元，為2017年5月以來最低，但中國繼續是美國最大海外債主。https://bit.ly/30yJQBo



●港股ADR指數收報28,459點，跌160點。



●即月恒生指數夜期收報28,542點，跌80點，低水78點，成交17,901張。



●道指收報27,335點，跌23點或0.09%，結束連續4日升勢；標指收報3,004點，跌10點或0.34%；納指收報8,222點，跌35點或0.43%。https://bit.ly/2Z0FRgM



●美國總統特朗普表示，如果他願意，隨時可以加徵更多對華關稅，坦言與中國在貿易方面「還有很長的路要走」，稱關稅只會對美國有利。



●世界貿易組織(WTO)對美國制裁中國補貼國有企業商品案作裁決，責令美國修改懲罰中國補貼出口商品的方式，但支持美國商務部用來確定中國國企是否不公平地補貼出口商品的基本政策。

-美國貿易代表辦公室稱，WTO關於反補貼稅措施的決定破壞了WTO規則。

-中國商務部敦促美國立即採取切實行動，糾正對中國反補貼調查的錯誤做法。



●紐約期油收報每桶57.62美元，跌1.96美元或3.29%；布蘭特期油收報每桶64.35美元，跌2.13美元或3.2%。



●紐約期金收報每安士1,411.2美元，跌2.3美元或0.2%。



●聯儲局主席鮑威爾表示，考慮到不確定因素持續增加，該局將採取適當的行動，有關言論暗示減息機會增加。



●芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，美國經濟已經頗為穩固，相信更多一點的寬鬆會帶來幫助，預期50個基點的減息幅度將是足夠的，不應採取過多的刺激措施。



●英國富時100指數收報7,577點，升45點或0.6%；法國CAC指數收報5,614點，升36點或0.65%；德國DAX指數收報12,430點，升43點或0.35%。https://bit.ly/2XRtuHn



●國際貨幣基金組織(IMF)敦促全球央行與其他政策制訂者做好加推刺激措施的準備，以備因為貿易戰而放緩的全球經濟進一步大幅下滑。



●歐洲議會確認，德國國防部長萊恩將出任歐盟委員會下一任主席。他之前承諾將通過更大膽的氣候政策來刺激投資。



●美國10年期國債孳息率升1.39點子，報2.1026厘。



●中國總理李克強表示，儘管今年上半年一些指標好於預期，但經濟下行壓力有所加大，政府將在適時預調微調政策。



●中國國資委研究做好裝備、船舶等領域企業重組，重點研究推動電力、有色、鋼鐵、海工裝備、環保等方面的專業化整合。



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