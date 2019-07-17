【股民熱話】中國經濟增長創27年新低　香港要食西北風？

中國內地近日公布第二季經濟數據，國內生產總值(GDP)增長6.2%，回落至1992年初以來的水平，即創逾27年新低，到底是否危機爆發前的警號？



翻查資料，1992年中國內地的GDP約2,956億美元，全球排名第9；2018年，內地的預測GDP是13.1萬億美元，全球排名第2，僅次於美國。由此可見，這廿多年來，中國的經濟規模急劇膨脹，基數大了這麼多倍，能夠維持這個增長水平，着實不容易。



不過，由於5月中美貿易戰升級，美國向兩千億美元中國商品加徵關稅，次季經濟增長數據尚未完全反映相關的影響；而6月底中美元首會面後，至今尚未見有甚麼積極性的實際行動，顯見第三季內地經濟增長可能要比次季差。若下半年中美無法化解矛盾，則明年內地經濟「保六」的挑戰甚大。



事實上，這些年中國經濟規模膨脹的同時，債務亦急速上升，國際貨幣基金組織(IMF)便曾警告，若無法有效應對，估計到2022年，中國的非金融部門債務將達到GDP的2.9倍。結構性改革、持續的去槓桿，是內地經濟可持續發展的必然過程。有心理準備，繼去年中國企業債券違約創紀錄後，未來3年的情況都難以樂觀。



雖然，包括美國、歐洲的央行，都準備再次揮動減息放水的大棒。惟目前美國的聯邦基金利率目標區間才2.25至2.5厘，即使再減息，空間並不太大。反而，減息的作用是否如市場預期般大，存在疑問。也許，這場由十年量寬引發的資產泡沫狂歡，終歸要Game Over，包括中國等各主要央行，要及早做好「退潮」的準備，合理控制貨幣政策。繼續無限量寬，以債養債，只怕是死路一條！



至於香港，如今內地資金已成為港股和港樓市場的主要參與者。近年內地經濟增長持續放緩，北水南來量無以為繼，對港股成交的影響甚大，呢期股民可謂感受至深。總不希望未來內地經濟又或者香港社會情況的發展，會觸發到內地資金沽港樓套現。至於其他層面，如旅遊、零售、出口貿易等，內地經濟繼續沒精打彩，香港人亦只得食西北風，勒緊褲頭過緊日子！



東方產經專欄作者帥哥

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