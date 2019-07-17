蓋茨跌落全球富豪榜第三位　邊個咁醒爬佢頭？

曾幾何時，提到全球首富便想起微軟創辦人蓋茨，惟近年已被亞馬遜創辦人貝索斯取代，目前甚至連「次富」地位亦已不保！



外電報道，據最新公布的彭博億萬富翁指數，被譽為名牌教父的伯納德(Bernard Arnault)的財富首次突破千億美元，並超越蓋茨成為全球第二富有的人。蓋茨自該指數誕生7年以來，排名首次跌出頭兩位。



法國首富伯納德為奢侈品牌路易威登集團(LVMH)的主席，隨着股價飆升，其財富在2019年增加了390億美元，淨資產值達到1,076億美元，較蓋茨多2億美元。



伯納德現年70歲，上月首度躋身千億富豪行列，與蓋茨及貝索斯成為全球最頂級的富豪。而單是他們三個人的身家，已超過標準普爾500指數中幾乎所有公司的個股市值。



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