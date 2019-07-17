【即市分析】基建鐵路股估值貼地　撈貨時機到未？

東方產經專欄作者股博士：早前講過，港股缺乏成交，短期都係無氣無力，缺乏大方向下，只可短炒熱門板塊如物業管理股及醫藥股，再唔係就吼高息防守股如港鐵(00066)及粵投(00270)等，主要博美國月尾減息。



不過，如果覺得前者已炒作一段日子，後者又覺得太穩陣，唔想高追的話，亦不妨留意近日走勢改善的基建鐵路股，如中國交通建設(01800)、中鐵(00390)及中國鐵建(01186)昨日股價升幅介乎2至3%。(基建板塊追蹤：https://bit.ly/2TmoW4T )



從基本面睇，受中美貿易戰影響，內地及香港經濟前景唔多樂觀，考慮到內地拉動經濟的三大範疇之中，外貿持續疲弱，加大基建投資力度仍是內地其中一個工作重點。6月內地公布《關於做好地方政府專項債券發行及專案配套融資工作的通知》谷基建，料有助保證優質項目順利實施。



走勢上，上述三隻基建鐵路股近期走勢均以跌勢喘定為主，加上估值開始顯現吸引力，好似中交建、中鐵及中鐵建三者往績市盈率已落到去5至6倍，息率在2.5至3.8厘左右，估值落到呢啲貼地水平，小注低吸一試未嘗不可，但謹記呢個板塊炒風一般較短，等政策「東風」一來就要收割，免投機變投資。

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