汽車股飊升　張智威建議吸納吉汽

內地汽車製造股周三做好，早前被大行唱淡的吉利汽車(00175)反彈約4%，股價高見12.36港元，暫為升幅最大藍籌；華晨中國(01114)升逾5%，長城汽車(02333)升3%，廣汽集團(02238)升2.7%。



野村周二發表報告，重申給予吉汽「買入」的投資評級，目標價16.2元。瑞信則給予「跑贏」的投資評級，目標價16.6元。惟早前摩根士丹利指吉汽近幾個月銷售增長惡化，今年首5個月總銷量僅達全年目標的37%，故將目標價由8元削減至5元，續予其「減持」投資評級。而早前中國汽車工業協會指6月汽車銷量按年下降9.6%至206萬輛，連續第12個月下滑。



信誠證券聯席董事張智威表示，汽車股上升主要是由於野村給予吉汽「買入」評級有關外，加上汽車股普遍已下跌不少，以致市盈率(PE)偏低，部份股息率因股價下滑而變得吸引。以吉汽為例，PE為7.53倍，股息率2.86%。長城汽車PE為8.88倍，股息率5.72%。



在眾多汽車股中，他最看好吉汽，認為可於現價即12.2元買入，短線目標價為12.6元。又建議買入華晨中國，料短線可上升至9.6元，但現時股價略高，可待回落至9.2元才買進。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm