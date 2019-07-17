又冧過！比特幣急挫一成　下試9200美元關

比特幣(Bitcoin)又冧過！據CrytoComapre平台資料，比特幣價格最新報9,249美元，按日急跌13.82%，低見9,226美元。



其他虛擬貨幣亦全線向下，以太幣、萊特幣均有超過10%以上跌幅。



受惠Facebook(Fb)準備推出自家虛擬貨幣Libra，比特幣上月一度衝破1.3萬美元，觸及今年高位。惟全球多家監管機構紛紛表示對Libra的擔憂，本月11日，美國總統特朗普更發文批評虛擬貨幣並非現金，指其價值非常不穩定，認為Libra需要受到監管，比特幣展開新一輪跌浪，數日內已下跌逾兩成。



在此背景下，Fb終於讓步，表示在完全解決監管層擔憂前不會發布Libra。



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