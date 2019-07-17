【高盛推介】港股受壓　追蹤恒指牛熊購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股報跌，中國外交部發言人耿爽日前受訪反駁早前外媒指成千上萬的企業正離開中國，中方非常希望與美國達成貿易協議的報道，以及美國總統特朗普在內閣會議中重提對中國商品徵收關稅。



恒指由上周三起連升五日，累升503點；周三(17日)下跌，暫跌155點或0.54%，報28,463點，考驗10天及20天線支持。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日(16日)資金轉向沽出牛證及部署熊證。當中牛證錄得約4,270萬港元資金流出，而熊證則錄得約6,200萬元資金流入。



輪證選擇方面，投資者如計劃部署牛證，近牛選擇可留意恒指牛(50985)，收回價與現價有約350點差距。遠牛選擇則可留意收回價在27,900至28,000點附近的恒指牛(69334)及恒指牛(68415)。



恒指牛(50985)收回價28,168點，行使價28,068點，換股比率10,000，槓桿比率74.9倍，市場上槓桿最高之一牛證



恒指牛(69334)收回價28,018點，行使價27,918點，換股比率10,000，槓桿比率55.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



恒指牛(68415)收回價27,918點，行使價27,818點，換股比率10,000，槓桿比率48.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，可留意貼價恒指熊(50858)，收回價與現價有約250點差距。以及可留意今日新上市的，與現價約150點差距的貼價恒指熊(50679)。



恒指熊(50858)收回價28,775點，行使價28,875點，換股比率10,000，槓桿比率63.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



恒指熊(51132)收回價28,638點，行使價28,738點，換股比率10,000，槓桿比率88.9倍，新上市近熊。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(50985)收回價28,168點，行使價28,068點，槓桿比率74.9倍。



恒指牛(69334)收回價28,018點，行使價27,918點，槓桿比率55.8倍。



恒指牛(68415)收回價27,918點，行使價27,818點，槓桿比率48.2倍。



恒指熊(51132)收回價28,638點，行使價28,738點，槓桿比率88.9倍。



恒指熊(50858)收回價28,775點，行使價28,875點，槓桿比率63.3倍。



恒指購(27338)行使價29,338點，到期日2019年08月29日，實際槓桿34.1倍。



恒指購(26928)行使價29,028點，到期日2019年08月29日，實際槓桿29.9倍。



恒指沽(12173)行使價27,568點，到期日2019年09月27日，實際槓桿19.7倍。



恒指沽(14667)行使價28,068點，到期日2019年09月27日，實際槓桿18.8倍。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。



過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



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