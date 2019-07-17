【瑞通推介】港鐵連日破頂　購證可吼？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股踏入業績高峰期，另中美貿易談判繼續準備重啟。道指隔晚收報27,335點，跌23點，結束4連升。



美國總統特朗普威脅對華加關稅，恒指今(17日)早曾跌超過200點，一度跌穿28,400點，其後跌幅收窄至不足100點，於10天和20天線(兩者均約28,490點)之上整固，結束5日升勢。



恒指好倉(牛證及認購權證)昨(16日)淨流出逾4,700萬港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,100萬元，反映投資者轉而看淡後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



友邦近期維持高位爭持，昨微跌不足1%，85元以及10天線失而復得；今早隨大市整固，回落至85元之下，上方歷史高位87.3元將有極大阻力。昨有逾200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流出。



有報道指，北京土地市場拍出今年全國總價地王，由北京中海地產以79.4億元人民幣、18.8%的溢價率投得。中國海外發展昨於29元樓下整固，收報28.55元，跌幅1.2%，是表現最差藍籌；今早繼續偏軟，跌約1%，失守20天線(約28.47元)。輪證資金流方面，昨分別有3萬元和11萬元淨流入其好倉和淡倉。



資金續追捧防守性股份。近日管理層換班的港鐵連日破頂，昨升近1.4%，以全日高位55.2元收市。連升6個交易日，累升逾4%，各主要平均線均走勢向上，14日RSI處70以上的超買水平。股份今早隨大市略回，力守55元，其後轉升。昨有1萬元淨流出其好倉，5日累計淨流出37萬元，淡倉昨則有6萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦貼價、中短期購(19892)行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿8.4倍。



友邦輕微價外、中短期沽(18344)行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿8.7倍。



中海輕微價外、中短期購(20657)行使價31.88元，2019年11月到期，實際槓桿8.3倍。



港鐵輕微價外、中年期購(20544)行使價56.88元，2020年2月到期，實際槓桿8.4倍。



吉利輕微價外、中短期購(19174)行使價13.2元，2019年11月到期，實際槓桿5.1倍。



吉利貼價、短期沽(18005)行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿5.6倍。



比迪輕微價外、中短期購(19235)行使價53.8元，2019年12月到期，實際槓桿6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(68371)收回價及行使價27,820點，槓桿比率37.5倍。



恒指熊證(67823)收回價29,090點，槓桿比率34.7倍。



騰訊牛證(69274)收回價346.1元，槓桿比率15.7倍。



騰訊熊證(50427)收回價375.3元，槓桿比率23倍。



友邦牛證(50344)收回價80.1元，槓桿比率12.9倍。



友邦熊證(67446)收回價89.9元，槓桿比率14.4倍。



南中A50牛證(50254)收回價14.18元，槓桿比率17.6倍。



南中A50熊證(68431)收回價15.99元，槓桿比率11.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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