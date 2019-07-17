哈日族注意！藥妝店松本清計劃來香港開店

日本傳媒引述當地大型藥妝連鎖店松本清公告指，已着手準備在香港和越南開設門市。該公司預計，隨着日本人口的減少，藥妝店市場將不斷萎縮，故撇除現有業務的台灣及泰國以外，打算擴大在亞洲其他地區的市場。



據悉，松本清為了調查香港市場，已於2007年成立香港公司，並設立了法人。目前股東為松本清控股公司社長松本清雄，而松本清控股公司將從社長手中收購松本清香港的所有股份，爭取在7月底之前將其收為子公司。松本清控股認為，由於來自大中華地區的訪日遊客較多，如果在當地開設門市，就能抓住遊客的需求。



越南方面，該公司據稱已與當地企業以開店為目標達成基本協議，松本清控股將與從事食品生產及批發業務的蓮花食品集團(Lotus Food Group)共同推進合資業務。



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