【即市分析】高息支撐　莎莎國際候低吸

東方產經專欄作者桃桃：香港舖租持續高昂，加上內地經濟放緩、消費力減，零售業經營尤其困難，近日不乏本地零售相關股發盈警。不過，美國即將減息，市場追逐高息股，對息率高達7厘的莎莎國際(00178)有利，可考慮趁低吸納。



高盛研究報告指，莎莎去年下半財年盈利低於預期；雖然4月至6月初的銷售已見改善，但近期社會事件令情況惡化。因而下調公司2020及2021財年純利預測16%至18%，目標價下調至2.3港元。惟該行認為，公司的估值低，且100%派息比率有助支持股價。



事實上，莎莎向為基金愛股，財務穩健，參考公司截至今年3月底的綜合財務狀況表，現金及存款多逾11億元，資產淨值24.8億元，料有能力維持高派息比率政策。



睇番走勢，莎莎過去一年股價一浪低於一浪，上月中更見3年低位2.06元，現價已回升至2.2元水平，但估值仍屬低殘。該股去年共派息0.16元，當中的末期息0.09元於9月初除淨，料未來一年舖租下降料有助抵銷零售額下跌的影響。策略上，可在派息除淨前，耐心等候技術指標出現超賣水平，再留意小注博財息兼收的機會。

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