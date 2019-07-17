【午市重點睇】港元呈強　英鎊低見1.2403

●美匯指數在亞洲市升上97.41後回順至97.3；圓匯報108.1；英鎊一度弱見1.2403；歐元弱企1.121。港匯一度強見7.8093。在岸、離岸人民幣曾升上6.87，最新回至6.88水平。金價反覆企1,405美元，布油報64.61美元，紐油報57.67美元。道指期貨升9點。



●港股28,500點爭持，恒生指數半日跌87點或0.31%，報28,531點，港鐵又新高。https://bit.ly/2NWoY5H

-異動股：承興發澄清通告，股價曾飆27%。

-港澳同店銷售跌，周大福曾挫4%。

-壹傳媒股價急挫近7%。

-新股晉商銀行以3.82元定價。



●【即市分析】

-基建鐵路股估值貼地，撈貨時機到未？https://bit.ly/2JBBqDS

-恒指乾升，威得幾耐？https://bit.ly/2SifOit



●A股快報：滬綜指半日微跌0.05%；深成指升0.58%。https://bit.ly/2XP3Qhj



●亞洲股市：日股中段跌約百點。https://bit.ly/2NWeVxq



●港元拆息︰隔夜息止跌回升，1個月呈九連降。



●人民幣中間價為6.8827，較上日開市價下調117點子，呈三連跌。



●人行逆回購1,000億元人民幣。



●拉加德辭任IMF總裁，遴選工作啟動。



●全球經貿戰：傳美日最快9月達成農產品及汽車貿易協議。



●又冧過！比特幣急挫一成，下試9,200美元關。



●新加坡出口4連跌，上月按年瀉逾17%。



●IMF：料越南今年經濟增長放緩至6.5%。



●蓋茨跌落全球富豪榜第三位，邊個咁醒爬佢頭？https://bit.ly/2JBWvh6



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