【即市分析】金碟股價築底需時

東方產經專欄作者司慕渢：金蝶國際(00268)早前發盈警，預期上半年盈利倒退30至40%，拖累股價一度低見6.66元，現已回升至7.2元水平。



公司的盈警公告指，指虧損主要係受累加速雲轉型戰略，以及加大金蝶雲蒼穹業務戰略性投入，仲話會繼續推進轉型，管理層對公司長期發展充滿信心。其實公司講得咁好聽，都難掩核心問題，就係雲業務遲遲難扭虧為盈，業務做得愈大，反而蝕得愈勁。



睇番金蝶盤數，雲業務連蝕4年，去年錄得1.49億元經營虧損。雲業務短期難扭虧，傳統的ERP(企業資源管理計劃)亦唔見好得去邊。大行麥格理話，公司的應收帳收回較過去放慢，證實在經濟不確定性下所面對的挑戰。因此，將公司上半年的ERP軟件業務收入增長預測由原來按年升4%下調至0%。



總而言之，公司蝕錢業務難扭虧，賺錢業務又無增長，股價受壓在所難免，上周初裂口大跌後回順，在7.2元水平徘徊，料整固需時，暫難言確認見底，只宜觀望。

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