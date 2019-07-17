華夏動漫：料深圳動漫節為公司帶來利潤

多媒體動漫集團華夏動漫(01566)主辦的「第二屆華夏動漫杯5G+VR全國電競大賽」，將於周四(18日)在第11屆深圳動漫節揭幕。



集團今年首次與深圳廣播電影電視集團合辦以「5G+VR電競」為主題的展館，首度以5G技術直播VR(虛擬實境)電競比賽。



集團董事局主席莊向松表示，有信心參與今次深圳動漫節為公司帶來利潤。另外，集團將會與不同合作夥伴共同探討「5G+VR電競」普及化的可能性，包括探討使用華夏動漫的遊戲內容與華為的5G+VR技術。集團周四(18日)亦會與廣東省電競協會簽約，共同設立VR電競基金，共同推動5G+VR行業發展。



他引述IDC的預測指，今年全球AR/VR市場規模將超過204億美元(約1,591億港元)，同時未來三年仍可保持近70%的年複合增長率。



另外，集團去年9月推出了自創VR電競遊戲《黃洋界保衞戰》，以中國歷史上的井崗山戰役為藍本，吸引年輕人以互動的方式認識中國歷史。



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