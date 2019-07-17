可換股債券擬定新還款時間　中國優通午後復牌先升後挫

中國優通(06168)公布，已到期的可換股債券及擔保票據總值1,800萬美元，經與有關認購人進一步討論後，新還款時間表已經擬定。該股下午復牌，股價午後一度抽升22%，高見0.44港元，最新倒跌13.8%，至0.31元；暫時成交額逾185萬元。



另外，董事會獲控股股東、董事會主席及執行董事姜長青知會，其先前押記共1,862萬股股份已於2019年7月由承押人出售。



據公司於2018年9月20日至2019年6月28日期間的公告，旗下河北昌通針對中國移動通信河北公司已提出一連串仲裁；於該公告日期，石家莊仲裁委員會已出具判定河北昌通勝訴的判令，中移河北須償還總共約1.046億元人民幣。



董事預期，將不時有對河北昌通有利的進一步仲裁裁決，而將根據仲裁裁決所收到的還款將首先應用於償還可換股債券及擔保票據的未償還金額。



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