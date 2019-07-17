【高盛推介】鐵塔三連跌　購證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：鐵塔今日(17日)繼續下跌，最近跌近1%，報2.08港元，暫為三連跌，累跌約3.7%。



有券商早前發表報告預計，其今年下半年內地5G基建需求將加速，又指鐵塔將受惠於租賃率提升及有效分配資本開支，可享受持續的盈利和現金流。該行給予「買入」投資評級，目標價2.56元。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金在鐵塔下跌時，轉向部署認購證。當中過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約560萬元，當中昨日佔約280萬元，為昨日(16日)第二多資金流入的個股相關資產，僅次騰訊認沽證。



輪證選擇方面，觀察市場上的認購證，可見市場上較價外的產品出現街貨量偏高的情況，故投資者如看好並計劃部署認購證，現階段可考慮以貼價的低街貨產品作部署。



貼價的選擇可留意價外幅度約6%，年期約2個月的低街貨鐵塔購(19957)。以及可留意價外幅度約8%，年期約4個月的鐵塔購(28009)。



鐵塔購(19957)行使價2.19元，2019年09月23日到期，實際槓桿8.6倍，行使價2.1至2.35元間、兩個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。



鐵塔購(28009)行使價2.22元，2019年10月30日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



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