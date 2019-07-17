上交所：科創板初期或現波動　將採四措施應對

內地科創板敲定7月22日開市交易。上海證券交易所市場監察二部負責人曾剛接受訪問時表示，針對開市初期可能出現的波動，交易所將採取4項措施，包括必須對科創板違法違規交易行為嚴加監管；保持科創板發行上市常態化，同時強化退市機制和法律責任；適時完善交易機制，從制度上緩解科創板供需不平衡問題；引導長期資金入市，完善科創板投資者結構。



曾表示，科創板新股在首5日價格漲跌完全由市場決定，漲跌多少沒有限制。針對可能存在的過度投機、異常波動甚至股價操縱行為，上交所主要有三方面的準備：一是引入了投資者適當性管理制度，避免不合格投資者跟風炒作；二是在連續競價階段引入價格申報範圍限制，同時實行市價申報保護限價，並對盤中異常波動實施臨時停牌制度；三是公開了異常交易監控標準，並將在新股上市初期加強異常交易行為監管。



他又指，科創板在上市5個交易日之後將漲跌幅限制放寬至20%，主要是為了減少交易阻力，提升市場定價效率。按歷史數據測算，20%的漲跌幅相比現行的A股10%的漲跌幅限制，可以減少約80%的漲跌停現象。



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