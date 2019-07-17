【多相】香港瑰麗府邸複式三房　意向月租160萬

尖沙咀酒店式公寓香港瑰麗府邸Rosewood Residences Hong Kong，今日(17日)開放予傳媒參觀，該項目位於區內Victoria Dockside 43至65樓，為最高的19層，共提供186間房間，戶型包括開放式戶、一房、兩房、三房及複式戶。



項目提供4伙複式戶，月租介乎100萬至160萬港元。其中64樓01室三房複式戶，實用面積4,812方呎，為月租最貴的單位，預料挑戰全港最貴的住宅月租紀錄。同層64樓04室為兩房複式戶，設有私人健身房，實用面積3,778方呎。



細單位方面，開放式戶面積474至657方呎，月租5.7萬至7.8萬元。其中49樓03室開放式戶，實用面積581方呎，月租約7萬元。



至於一房戶，實用面積797至1,335方呎，月租約8.9萬至18.2萬元。開放參觀的49樓11室一房戶，面積1,109方呎，月租12萬元。



兩房戶則分為兩類，一般兩房戶面積1,173至1,432方呎，月租15.5萬至20萬元。至於連平台的尊瑰兩房戶，面積1,399至2,056方呎，月租25萬至30萬元。今日開放的51樓09室兩房戶，面積1,399方呎，月租約25萬元。



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