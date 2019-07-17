【即市分析】創科真係有力再上？

東方產經專欄作者帥哥：中美元首在G20峰後，美國暫時唔會再對中國出口產品加徵新關稅，利好一眾出口美國業務的個股，其中創科實業(00669)一度創新高，於7月4日高見62.45元，之後經歷一輪整固，今日(周三)有重新發力迹象，即市升逾1%，究竟追唔追得過？



從基本面睇，一眾出口股早前都係受貿戰影響而致使股價低沉，雖然市場早前對貿易戰憂慮降溫，美股更在減息放水的憧憬下反覆向上，惟要注意美國總統特朗朗性格飄忽，好似昨晚就針對中美貿易談判再度擺出強硬姿態，表示中美貿易談判仍有「很長的路要走」，又指如果美國想做，可隨時向額外3,250億美元的中國商品加徵關稅等，反映創科股價後市如果要再上一層樓，其實都好睇貿戰發展，所以就算當下可以順勢追入，但都要小注為上，嚴控風險。



另外，睇埋大行里昂睇法，該行發表報告，指創科受惠強勁品牌、科技以及執行力，自金融海嘯以來電動工具業務銷售持續增長，進一步的發展勢頭源於非住宅建築無線產品擴張、創新產品及地域擴展，加上有研發能力及電池技術知識為後盾，故首予其「買入」的投資評級，目標價72.5元。



走勢上，創科股價自5月起反覆向上，近期整固後隨時再挑戰新高，現時MACD態叉收窄，14日RSI彈至62，走勢偏好，值得小注跟進，目標價70元，止蝕位56.55元。

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