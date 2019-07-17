ING彭藹嬈：中國減持美債料僅資產配置重整

中美貿易戰於5月升級，一度傳出中方將大幅拋售美債作為報復手段的言論，而最新數據顯示，中國5月再度減持美國債券，為連續3個月減持，再惹市場關注。不過，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈稱，年初至今，台灣、日本及南韓等均有減持美國主權債券的趨勢，相信中國減持美債原因僅出於資產配置重整。



她表示，美國主權債孳息率較其他主要國家高，但美元貶值或提供誘因，令中國賣出美債並買入其他國家債券，以賺取匯價升幅。此外，全球經濟增長放緩下，增持黃金是正常化取態，未來中國有機會繼續減持美債及增持黃金。



中美貿戰暫時未有實質進展，展望下半年，彭認為，兩國衝突仍然會持續，短期內難有完全解決的曙光。下半年內地經濟將會由基建投資支撐，對全年基建支出預測由2萬億元人民幣，大幅調升至4萬億元人民幣，而下半年內地亦有機會定向降準及調低七天逆回購利率各兩次，維持寬鬆環境。反之，內地4月一系列減稅措施對內需刺激作用有限，因經濟放緩壓力下，內地居民的失業危機意識會提高，並壓抑消費意欲。她預計，內地於第三及第四季的經濟增長將保持於6.3%。



至於人民幣方面，她指出，中美貿易戰下，內地將確保人民幣匯價穩定，料下半年人民幣匯價將於6.9至6.95兌每美元波動，年底目標價為6.9。她強調，人民幣七算關口是人民銀行設定的重要底線，一旦失守，勢會惹來市場恐慌，料即使中美貿戰形勢再度惡化，人行仍會力保人民幣，令其不至跌穿七算水平。此外，目前美國對部分中國貨品的關稅達25%，部分美國企業或轉投其他供應商，訂單將隨之消失，內地企業的盈利亦難抵關稅支出，內地難以利用人民幣貶值抵銷關稅影響。



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