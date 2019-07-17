【專家樓評】陳永傑：黃金都發圍　持物業更有前景

上月中旬美國聯邦儲備局暗示今年內有減息機會，美元兌黃金及日圓勁跌，金價每安士單日爆上3.5%，及後再如入無人之境，升上6年高位，見過1,433美元。黃金都能夠發圍，樓市應該更加有錢景。



以美國經濟底子而來說，已經愈來愈弱，聯儲局減息是合理的。始料不及的是金價幾日間爆上6年高位，衝上1,400美元之上，屬於報復式反彈。



長期低沉的金價有如此強烈的爆升，令人有點意外，因為黃金無息收！如果無息收的黃金價錢都升得這麼厲害，那麼有租金回報的住宅物業應該更值得睇好。住屋的功用比較黃金更多，可以用來住人解決住宿的基本生活，又可長線持有，也可出租，並有加租能力，各方面都勝過黃金。黃金還要找地方存放。



而且香港房屋問題愈來愈嚴重，無論公營私營房屋都不夠，加上美元貶值重臨，將會促使更多資金流入樓市，以達到保本增值目標。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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