樓價UPDATES：荃灣中心終「發市」　兩房減至480萬售

荃灣中心停市逾半個月，終錄首宗成交，兩房戶減價18萬元，終以480萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城交吉放盤不多，一有交吉放盤即短時間內獲買家睇樓承接，項目本月錄得5宗成交，齊宮閣中層B室，實用面積702方呎，三房間隔，望園景，以1,550萬元交吉易手，實用呎價22,080元。



●大坑上林2座中層D室，實用面積約788方呎，套三房間隔，連車位，外望開揚景觀，原先開價2,300萬元，經議價後減價50萬元或約2.2%，以2,250萬元獲買家承接，實用呎價約28,553元。



●西半山慧豪閣1座高層A室，實用面積611方呎，套三房間隔，望城市景，以36,000元連車位租出，實用呎租58.9元。



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九龍區



●將軍澳維景灣畔3座高層A室，實用面積約708方呎，套三房間隔，外望山景，今年6月叫價1,280萬元放售，經議價後減價20萬元或約1.6%，終以1,260萬元以交吉沽出，實用呎價約17,797元。



●牛頭角得寶花園D座中低層4室，一房兩廳間隔，望山景，以460萬元成交，實用面積265方呎，實用呎價約17,358元，是次成交價低於銀行估價約20萬元。



●長沙灣西九四小龍本月暫錄32宗租務成交，日前單日連錄3宗。其中2宗為泓景臺交投，包括5座高層C室，實用面積665方呎，套三房間隔，以28,500元租出，實用呎租43元，新租客於區內工作，睇樓2日即決定承租。



●荔枝角美孚新邨本月暫錄10宗成交，集中於實用面積500至600方呎的中小型單位，其中2期吉利徑2號中層B室，實用面積626方呎，原裝大兩房間隔，獲同區用家洽購，議價後以825萬元成交，實用呎價13,179元。



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新界區



●荃灣中心交投呆滯半個月，於16日終於錄得7月首宗成交，單位17座高層D室成交，實用面積329方呎，兩房間隔，6月中放盤，叫價498萬元，新近以480萬元沽出，實用呎價14,590元，新買家為上車客，之前於沙田覓盤，見樓價普遍超出預算，其後轉至荃灣區，最終決定買入上址作婚後居所。



●東涌海堤灣畔3座中層F室，實用面積約541方呎，兩房間隔，外望享山景及樓景，叫價720萬元，減價20萬元或約3%，至700萬元完成交易，實用呎價約12,939元。該盤於7月至今暫錄3宗二手成交個案，平均實用呎價約13,920元。



●屯門居屋兆康苑M座高層5室，實用面積434方呎，兩房間隔，附有裝修可即租即住，月租叫價11,000元，零議價下獲家庭客承租，實用呎租約25.3元。



●元朗采葉庭9座低層G室，實用面積509方呎，兩房間隔，叫價700萬元，減價20萬元，新近以680萬元沽出，實用呎價13,360元。



●沙田河畔花園E座高層1室，實用面積269方呎，兩房間隔，議價後以485萬元易手，實用呎價18,030元。



●馬鞍山迎海．星灣御17座中層E室，實用面積496方呎，兩房連儲物房間隔，以818萬元易手，實用呎價16,492元。



●粉嶺逸峯2座中層D室，兩房間隔，以642.8萬元易手，以實用面積452方呎計，折合實用呎價14,221元。



●粉嶺綠悠軒2座中層G室，實用面積約612方呎，套三房間隔，以730萬元成交，實用呎價約11,928元，屋苑於本月至今累錄約4宗二手成交個案，現時屋苑有約22個放盤提供，叫價由598萬元起。

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