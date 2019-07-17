瑞銀：警惕月底聯儲減息後　股市恐「反高潮」

外國傳媒報道，瑞銀全球財富管理首席投資總監Mark Haefele表示，雖然美國聯儲局7月底減息已無懸念，但投資者不要期望股市會出現「融漲」，反而有機會出現「反高潮」。



所謂「融漲」，意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



他指出，目前股市「好友」正享受所謂「金髮女孩情景」(下有註解)，他們看到經濟表現健康的同時，借貸成本又低企，感覺十分良好，忽視了某些地方正在減速。因此，他呼籲投資者要清醒，不要因股市不斷上升、並創新高而亢奮，尤其是目前股市估值高及企業第2季業績偏向暗淡。



他預計，股市基本情景是「溫和向上」，受累於估值及企業基本因素，不會形成「融漲」。他指出，在2018年12月31日，標指預測市盈率是14.5倍，目前已升至16.9倍，高於5年平均16.5倍，但整體經濟及企業盈利增長前景遜於過去5年，故現時股市估值偏貴，但短期內未至於要大跌。



回看他於6月29日二十國集團(G20)中美領導人會面前，已對會面結果樂觀，美股之後會再升半成左右，目前可謂言中。



【註解】

所謂的「金髮女孩情景」，這是經濟學家在1990年代，以格林童話故事《金髮女孩與3隻熊》，來形容當時克林頓總統執政時期美國經濟。這故事的內容是：有一位金髮女孩走到3隻熊的家裏(熊不在家)，看到餐桌上有3碗粥。一碗太熱，她不吃；一碗太冷，她也不吃；她最後只挑不冷不熱的那碗來吃，吃完後便睡一頓香甜的覺。那時美國經濟是處於高增長、低通脹的時代，後來「金髮女孩經濟」就被比喻為景氣溫和復甦、但通脹又不過熱的好時光。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/