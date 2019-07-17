【專家樓評】張聖典：小業主賺更多　舊樓收購價要點計？

近來收到一些小業主就香港法例第545章《土地（為重新發展而強制售賣）條例》(簡稱強拍條例) 的有關查詢。其實，產業測量師在整個申請強制拍賣的程序中扮演着重要的角色，筆者希望趁機在此向小業主們講解一下。



法例規定當建築物樓齡達到一定年數，擁有達某法定業權份數百分比(80%或90%)的大業主便可向土地審裁處申請強制售賣令(強拍)。在此情況下，小業主一般會收到由大業主提出的收購價，而產業測量師的其中一個角色便是就當中的收購價是否合理向小業主們提供專業意見。



一般而言，估價師首先會就被收購單位的現有價值(Existing Use Value)作出評估，然後再就整個被收購項目的重建價值(Redevelopment Value)作出計算，從而得出小業主可接受的合理收購價。



舉例說，假設一幢舊樓中某單位現時價值約1,000萬港元，而整個收購計劃的物業項目價值則約為1億元，那該單位小業主於整個物業項目價值中所佔的比例便為十分之一。若整個項目將來重建為其他發展(如商廈、酒店、高級住宅等)後的價值，即重建價值，約為10億元，該小業主單位的收購價便可以10億元的十分之一作計算，即一億元。



故某些小業主以市場呎價衡量收購價合理與否其實並不妥當，筆者建議如有需要可諮詢專業測量師的意見，以進一步保障自己的利益。





普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典

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