中美貿戰惡果浮現！印尼大型紡織商債務違約

美國著名財經媒體彭博報道，印尼一家大型紡織品製造商上周未能償付一筆美元貸款，成為中美貿易戰中的意外受害者，反映全球信貸市場在這場貿易爭端中面臨潛在壓力，成為關注焦點。



標普周二(16日)將Duniatex集團旗下子公司發行的美元債券信用評級連降6級，此前該集團另一家公司未能償付7月10日到期的一筆銀團美元貸款。標普表示，中美貿易戰的連鎖反應是Duniatex流動性惡化的部分原因。



標普指出，中美貿易緊張局勢嚴重傷及到印尼紡織品市場，繼美國對中國商品加徵25%的關稅之後，中國企業從5月起，開始將產品銷往印尼等態度更為友好的市場。



Duniatex的子公司3月時剛剛發行3億美元債券，償付能力本應不是問題，但債券投資者卻沒有太大信心。周三(17日)該債券價位跌至低位34，上周五(12日)時仍在100上方。

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