資深債市專家警告：聯儲減息不值得慶祝
2019年07月17日 15:31
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聯儲局外觀(美聯社圖片)
外國傳媒報道，資深債市專家、幫助管理510億美元資產的木星資產管理(Jupiter)新興市場債券基金經理Alejandro Arevalo警告，美國聯儲局即將在月底減息，為十多年以來首次，並不值得慶祝。
他指出，市場錯誤把聯儲局政策變化看為積極因素，如果他們下調利率，那是因為經濟出現了基礎性問題，故認為下半年金融市場會更震盪，旗下基金正為此加大了防禦力度。過去兩個月，他不斷將新興市場債券投資組合從「垃圾債」轉向投資級別債，即增持了違約機會較低的債券。
他又透露，沽售了經濟明顯放緩的國家金融公司債。對比之下，增持巴西紙類出口商債券，因中國需求增加，亦增持牛肉出口商的債券，因中國豬肉產業遭非洲豬瘟打擊。
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