尋找發達股！他7年前睇中茅台　如今呼籲買...

美國著名財經媒體彭博報道，7年前貴州茅台寂寂無名、股價低迷，他因看好其表現而低位收集，目前當然獲利甚豐，現在開始轉戰「銀行股」！不過，不是4大內地國有銀行股，而且股份制銀行，當中有在香港上市，投資者不妨參考一下。



凌通盛泰基金公司基金經理董寶珍近日接受彭博訪問時表示，已在2017年底到2018年初，將手中的部分茅台股票套現，並轉至銀行股，因銀行出現了類似於6至7年前白酒那樣「執錢」機會！近期他更在銀行股交易上，適度增加槓桿，期望放大收益。



他說：「銀行處在歷史低估值區間，又被市場全面看淡，在銀行比較低迷的情況下，我認為遲早有一天銀行的市盈率將達到20倍(即獲利空間逾倍)。同時銀行是逆周期的，在目前經濟比較有壓力的情況下，如果有放水、加大信貸等，對銀行盈利是利好的。」



董寶珍表示，在一眾銀行股之中，他看好「股份制銀行」，因其體量大保證了安全性，同時市場化程度也比較高。相比之下，中國4大國有銀行股價穩健而缺乏波動；中小城商行目前面臨的困難相對更多。不過，他沒有具體透露持有哪些上市銀行的股票。



(註：目前內地有12家股份制銀行，包括：招商銀行、浦發銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發銀行、興業銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行。根據彭博匯總數據顯示，目前所有A股銀行股的市盈率平均值僅約8倍，距離20倍仍有一大段落差。)



董寶珍在採訪中表示，開始看好貴州茅台大概在2012至2013年，當時股價已大幅下跌。回看2012年底，隨着塑化劑事件爆發和反腐持續深入，茅台股價一蹶不振，但當時他並沒有改變自己的認知和看法，愈跌愈買，是典型的「趁壞消息入貨」。



私募排排網數據顯示，董寶珍管理的否極泰旗艦基金產品自2010年成立至今，累計回報為7.85倍，相比滬深300指數同期僅升39%。今年以來，該基金回報近55%，也超過滬深300指數一倍以上。



董寶珍表示，雖然自己仍是茅台股東，但對於其估值是否合理心存疑問。該股市盈率目前已較2013年低谷時大增近三倍，引發市場對「核心資產」偏貴的討論。他說：「我對白酒和茅台的擔憂不在於看淡基本因素，而是被過度高估、升得太快了。」

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