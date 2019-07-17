新股專輯：清晰醫療冀最快8月進行上市聆訊

眼科醫療中心清晰醫療集團於今年4月遞交主板上市申請。消息人士透露，該公司現正與潛在投資者進行上市前推介，期望能最快於8月份內進行上市聆訊。



雖然近期有大型新股「褪軚」，但消息指，該公司認為是個別事件，本港整體新股市場仍熱鬧，加上之前同業希瑪眼科(03309)上市後的股價表現不俗、估值有呈上升趨勢，有助提升投資者信心，亦對上市估值有參考作用。



消息指，鑑於中國對老花矯視手術有需求，該公司有意在中國開設醫療中心，現在上海、成都及大灣區內物色地方，而持有其股權20.83%的藥企藥明康德，將會為其進軍中國市場的合作夥伴，並提供意見。另外，目前有約一成客戶來自中國。據初步招股文件顯示，該公司業務主打矯視手術，佔2018財年收入70.9%；是次部分集資所得將用於收購中國一線或二線城市的眼科相關醫療中心。



該公司現在於中環及旺角設有醫療中心，截至2018年底止9個月，集團純利近3,493.7萬元，按年增長74.04%；收入按年升68.9%至1.54億元。值得留意的是，該公司去年9個月的純利及收入已高於前一年度。

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