全球經貿戰：中方談判團隊加入「鷹派」　更有利達協議？

外國傳媒報道，被視為「鷹派」的中國商務部長鍾山正式加入中方貿易談判團隊，讓外界解讀為中國態度轉趨強硬，甚至不能在今年內達成協議，或延至2020年總統大選之後。



與此同時，美國總統特朗普周二(16日)於內閣會議中指出，兩國要達成貿易協議還有很長的路要走，中國應依約增購美國農產品，現時正觀察北京當局會否這樣做，強調若有必要，美國可對總值3,250億美元的中國輸美商品加稅。



對此，曾是美國總統特朗普政府的高級貿易官員、中美貿易談判的關鍵人物，於今年3月因家庭原因離職的白宮前貿易顧問Clete Willems表示，鍾山加入談判團隊未必是壞事，顯示中國領導人有意取得國內「鷹派」支持，使協議獲得「鷹派」認同，這是達成協議的「必要條件」，加上中方談判代表、國務院副總理劉鶴已取得的成果，反映中方仍希望與美方達成貿易協議。



Willems強調，中方談判團隊在磋商過程中展現了靈活性，「我認為會達成協議」。

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